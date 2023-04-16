Шунин заявил, что в «Динамо» не ведутся разговоры об уходе Йокановича
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи об уходе из команды главного тренера Славиши Йокановича.
«Если честно, даже не слышал об этом. Я абсолютно далек от этих слухов. В команде нет таких разговоров. Мы работаем и понимаем, что тренер требует. Мы каждую неделю разбираем свои ошибки и двигаемся дальше», — приводит Sport24 слова Шунина.
Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. На данный момент московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.
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|2
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|
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|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
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|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
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|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
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|23
|9
|4
|10
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|31
|
10
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|8
|4
|11
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|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
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30 тур
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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