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Сегодня, 15:42

Шунин заявил, что в «Динамо» не ведутся разговоры об уходе Йокановича

Алина Савинова
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи об уходе из команды главного тренера Славиши Йокановича.

«Если честно, даже не слышал об этом. Я абсолютно далек от этих слухов. В команде нет таких разговоров. Мы работаем и понимаем, что тренер требует. Мы каждую неделю разбираем свои ошибки и двигаемся дальше», — приводит Sport24 слова Шунина.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. На данный момент московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-16-shunin-slukhi-ob-ukhode-yokanovicha-v-komande-net-takikh-razgovorov
Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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