Шунин заявил, что в «Динамо» не ведутся разговоры об уходе Йокановича

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи об уходе из команды главного тренера Славиши Йокановича.

«Если честно, даже не слышал об этом. Я абсолютно далек от этих слухов. В команде нет таких разговоров. Мы работаем и понимаем, что тренер требует. Мы каждую неделю разбираем свои ошибки и двигаемся дальше», — приводит Sport24 слова Шунина.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. На данный момент московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.