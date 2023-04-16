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Сегодня, 15:51

Кобелев считает, что «Динамо» может претендовать на место в тройке в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

«Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что бело-голубые могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

После этого матча московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» идет на 13-й позиции, имея в активе 19 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088190_kobelev_dinamo_mojet_pretendovat_na_mesto_v_troyke
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
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Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
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