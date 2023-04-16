Кобелев считает, что «Динамо» может претендовать на место в тройке в чемпионате России

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

«Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что бело-голубые могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

После этого матча московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» идет на 13-й позиции, имея в активе 19 очков.