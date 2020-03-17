Сергей Прядкин: «Мы уже подготовили несколько версий продления календаря чемпионата России»
Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал о календаре, по которому будет доигрываться чемпионат.
— Чем будет заниматься лига до 10 апреля? И что будут делать клубы?
— Клубы будут сами принимать решение в отношении занятости своих игроков с учетом всех рекомендаций местных или федеральных органов представительной власти.
Лиге есть, чем заняться. В том числе: вопросами возобновления чемпионата. Мы уже подготовили рабочие версии по продлению календаря. Их несколько. Попробуем сократить число персонала, который работает в лиге. Чтобы в каждом подразделении было по одному человеку. Остальные удаленно будут работать.
— Каковы финансовые потери лиги и клубов?
— Сложно это сделать. С пятницы я контактирую с владельцами клубов, генеральными директорами и Дюковым по этому вопросу. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)