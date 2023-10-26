Сергеев объяснил, почему не хочет вести соцсети

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, почему не сидит в социальных сетях.

«Я давно удалил все фотки и не захожу туда. У меня нет желания вести соцсети. Интернету я предпочитаю нормальное живое общение», — приводит слова Сергеева Sport24.

28-летний нападающий выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне Сергеев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.