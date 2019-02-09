Сердар Азмун: "У меня очень хорошие отношения с Бердыевым, но соответствовать его требованиям тяжело"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун – о работе с Курбаном Бердыевым в "Ростове" и "Рубине".

– Конечно, у меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым, – сказал иранец в интервью клубному каналу "Зенита" на Youtube. – С одной стороны, мне было комфортно тренироваться под его руководством, но простой эту работу назвать не могу. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Однако, поверьте, соответствовать требованиям Курбана Бекиевича – задача тяжелая.

Предыдущим клубом 24-летнего футболиста был "Рубин". За эту команду он в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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