Вратарь "Спартака" Александр Селихов тренируется в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

Голкипер травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения Селихов не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе, а в декабре - вернулся к полноценным тренировкам.

В конце января стало известно, что Селихов вернулся в общую группу.

Все о чемпионате России - здесь