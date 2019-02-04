Вратарь "Спартака" Александр Селихов тренируется в общей группе, информирует пресс-служба клуба.
Голкипер травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения Селихов не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе, а в декабре - вернулся к полноценным тренировкам.
В конце января стало известно, что Селихов вернулся в общую группу.
📰 Отличные новости!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2019 г.
✅ Александр Селихов в общей группе на утренней тренировке#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/C9OOMyByM3
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