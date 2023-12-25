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Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, есть ли у нее желание вернуться в футбол.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета, так как была не согласна с назначением Руя Витории на пост главного тренера команды и трансферными целями красно-белых. Ее супруг покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-za-dva-goda-v-spartake-ya-vyigrala-vsyo-chto-bylo-vozmozhno-na-tot-moment-318681/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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