Канчельскис: «Зарема имеет право говорить, что выиграла со «Спартаком» Кубок России»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как относится к словам Заремы Салиховой о ее роли в успехах «Спартака».

Ранее Салихова заявила, что за два года в «Спартаке» она выиграла все, что было возможно на тот момент.

«Я не читал ее интервью, но в принципе то, что она говорит, наверное, правильно. Они же выиграли эти награды. Она работала в клубе, она считает, что она выиграла. В ее же присутствии «Спартак» выиграл серебро и Кубок, это же правда. Были руководители, которые ничего не выиграли, так что в этом она где-то права. Если другое руководство выиграет больше, оно тоже имеет право говорить. Зарема Салихова все сказала по делу, как бы то ни было, она была к этому причастна», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. Она покинула совет после назначения Руя Витории на пост главного тренера команды. Ее супруг Леонид Федун ушел со всех постов в московском клубе в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.