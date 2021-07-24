«Спартак» проиграл «Рубину» в первом официальном матче под руководством Руя Витории

«Рубин» на своем поле переиграл «Спартак» в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России. Казанцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного гола стал защитник «Рубина» Илья Самошников. В начале второго тайма он нанес дальний удар и мяч после небольшого рикошета влетел в ворота «Спартака».

Красно-белые проводили первый официальный матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.

«Спартак» во втором туре сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», «Рубин» встретится на выезде с тульским «Арсеналом». Игры пройдут 30 июля.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Самошников, 49.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зуев (В.Игнатьев, 75), Уремович, Бегич, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия (Макаров, 83), Шатов (Йевтич, 73), Деспотович.

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (З.Бакаев, 60), Зобнин (Крал, 82), Умяров (Мелкадзе, 82), Ларссон (Игнатов, 60), Промес (Мирзов, 69), Соболев.

Предупреждения: Уремович, 18. Абильдгор, 37. Деспотович, 42. Жиго, 47. Зуев, 66. Кварацхелия, 68. Шатов, 70. Рассказов, 79. Соболев, 88. Мирзов, 90.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва).

24 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».