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Дубль Жемалетдинова и гол Смолова принесли «Локомотиву» победу над «Арсеналом»

21:54
Федор Смолов празднует гол. Фото ФК «Локомотив»
Федор Смолов празднует гол. Фото ФК «Локомотив»
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В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» — 3:1.

На 22-й минуте Сергей Ткачев вывел гостей вперед. На 79-й минуте у гостей был удален Артем Сокол. После этого хозяева забили трижды. Дубль оформил Рифат Жемалетдинов. Также отличился Федор Смолов.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» примет «Рубин».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (0:1)

Голы: Ткачев, 22 (0:1). Жемалетдинов, 80 (1:1). Жемалетдинов, 86 (2:1). Смолов, 89 (3:1).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 69), Мурило, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов (Лисакович, 46), Магкеев, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал»: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев (Пантелеев, 67), Костадинов (Довбня, 84), Чаушич, Хлусевич, Давиташвили (Луценко, 76), Марков (Э.Кангва, 76).

Предупреждения: Сокол, 36. Камано, 45. Марков, 57.

Удаление: Сокол, 79.

Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

24 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Локомотив — Арсенал Т

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Евгений Петров все материалы автора

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