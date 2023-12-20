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Сегодня, 15:05

Каманцев: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Прошла информация, что на заседании исполкома все члены отказались от идеи перехода в Азию. Так ли это?

— Вопрос таким образом не рассматривался. Рассматривался вопрос о подаче заявления, и решили, что в данный момент недостаточно аргументов, чтобы это сделать именно сейчас, и что это не имеет рисков и не несет плюсов. Соответственно, поскольку ситуация не является однозначной, решение не было принято. Очевидность вопроса о переходе в АФК под вопросом для всех членов исполкома.

— Правильно ли я понимаю, что это из-за отсутствия гарантий от ФИФА?

— Это целый комплекс вопросов. Самый главный из них — нет четкой гарантии, что переход гарантирует участие в соревнованиях.

— А какова ваша позиция?

— Смысла пока не вижу. Может, что-то изменится. Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе? Надо не забывать, что бан ФИФА все еще действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация — что мы приобретем и что потеряем.

Заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, состоялось в среду, 20 декабря. Как сообщал «СЭ», все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, связанных с участием в международных соревнованиях, не имеет смысла.

Футбол
РФС
Павел Каманцев
УЕФА
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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