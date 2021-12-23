«Рубин» анонсировал «Не новогодний клип»

«Рубин» анонсировал выход «Не новогоднего клипа». Сообщение появилось на всех основных платформах клуба: «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

Согласно дате, изображенной на газете, клип должен выйти 24 декабря 2021 года.

Ранее «Рубин» объявил, чтобы болельщики не ждали нового клипа на Новый год. В текущем сезоне клуб набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.