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«Рубин» анонсировал «Не новогодний клип»

18:42
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«Рубин» анонсировал выход «Не новогоднего клипа». Сообщение появилось на всех основных платформах клуба: «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

Согласно дате, изображенной на газете, клип должен выйти 24 декабря 2021 года.

Ранее «Рубин» объявил, чтобы болельщики не ждали нового клипа на Новый год. В текущем сезоне клуб набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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