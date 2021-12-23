Агаларовым интересуется швейцарский «Базель»

Швейцарский «Базель» проявляет интерес к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Как сообщает Sport24, швейцарцы пока не сделали официальное предложение, но обращались к представителям клуба с вопросом о возможности приобретения 21-летнего футболиста.

«Базель» планирует заменить россиянином нападающего Артура Кабрала, который зимой может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что в форварде швейцарского клуба заинтересован «Зенит». Клуб готов отдать за игрока 11 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Агаларов в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Уфу» 18 матчей и забил 13 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.