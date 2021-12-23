Агаларовым интересуется швейцарский «Базель»
Швейцарский «Базель» проявляет интерес к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.
Как сообщает Sport24, швейцарцы пока не сделали официальное предложение, но обращались к представителям клуба с вопросом о возможности приобретения 21-летнего футболиста.
«Базель» планирует заменить россиянином нападающего Артура Кабрала, который зимой может покинуть команду.
Ранее сообщалось, что в форварде швейцарского клуба заинтересован «Зенит». Клуб готов отдать за игрока 11 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.
Агаларов в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Уфу» 18 матчей и забил 13 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-23-bazel-interesuyet-agalarovym-rossiyanin-mozhet-zamenit-v-klube-kabrala-
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