Нападающий «Спартака» Соболев сравнял счет в матче с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:1.

На 17-й минуте 25-летний россиянин принял подачу от Кристофера Мартинса, развернулся и отправил мяч в ворота Сергея Песьякова.

Отметим, что за 3 минуты до этого «Ростов» открыл счет — забил полузащитник ростовчан Роман Тугарев.

Соболев проводит 31-й матч за «Спартак» в сезоне-2021/22, гол в ворота «Ростова» стал для него 10-м в сезоне.