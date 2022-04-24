«Ростов» — «Спартак»: Соболев сравнял счет через 3 минуты после гола ростовчан
Нападающий «Спартака» Соболев сравнял счет в матче с «Ростовом»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:1.
На 17-й минуте 25-летний россиянин принял подачу от Кристофера Мартинса, развернулся и отправил мяч в ворота Сергея Песьякова.
Отметим, что за 3 минуты до этого «Ростов» открыл счет — забил полузащитник ростовчан Роман Тугарев.
Соболев проводит 31-й матч за «Спартак» в сезоне-2021/22, гол в ворота «Ростова» стал для него 10-м в сезоне.
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