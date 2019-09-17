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«Ростов» получил приглашение провести матч в Сирии

17:43
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«Ростов» получил приглашение от сборной Сирии провести матч в этой стране, сообщает официальный сайт желто-синих.

— Я с радостью выражаю свою искреннюю признательность и благодарность за лучшее гостеприимство и теплую встречу, которые ФК «Ростов» организовал для делегации сборной Сирии во время сборов в России с 5 по 12 сентября. Желаю всяческих успехов и развития вашему клубу. Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и «Ростовом», мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем, — говорится в письме главы минспорта Сирии Ибрагима Абазида, опубликованном на официальном сайте ростовчан.

Напомним, 8 сентября «Ростов» в товарищеском матче обыграл сборную Сирию (3:0).

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12910

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