Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансферную кампанию красно-белых зимой.

«Жиго постоянно говорил, что хочет сменить обстановку и уйти. Видимо, семье его не очень нравится жить в России. «Марсель» — поближе к теплу и к этническим широтам. Так что тут все ясно. Для «Спартака» уход Жиго — большая проблема. Именно для команды, а не для тех, кто ее комплектует.

Что касается Понсе, то это и не звездный, и не плохой игрок. Почему отправили его, а не Ларссона — все понимают. Вопрос в том, кто заменит Понсе. Посмотрим, на этих великих итальянских скаутов.

Опорник «Янг Бойз» из сборной Люксембурга? «Янг Бойз» более менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали сборная Люксембурга, у меня это вызвало гомерический хохот. Думаю, мы охренеем от этой трансферной кампании, поэтому остальные вещи будут еще более веселые. Сейчас непонятно зачем куплен дорогущий Николсон в конкуренцию Соболеву, отпущен Понсе. По Ларссону непонятно, когда он перестанет валять дурака. Кто будет забивать у «Спартака» — неясно», — сказал Червиченко Sport24.