Орещук: «Ничего страшного не будет, если Дзюба пропустит три месяца»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие клуба у нападающего Артема Дзюбы.

«Сейчас закроется трансферное окно в Европе. Правильную политику ведет агент футболиста. Пускай клубы насытятся теми, кого можно купить, а потом уже будут смотреть на тех, кто свободные агенты.

У меня сейчас такая же история с Рыбусом. Поэтому ничего тут сверхъестественного я не вижу. Размениваться абы куда тоже нет смысла. Лучше три месяца подождать и зимой через предсезонку опять найти себе команду. Зимой не так много футболистов будет на рынке. Ничего страшного не будет, если Артем пропустит три месяца», – цитирует «РБ Спорт» Орещука.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».