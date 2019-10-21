Ролик «Динамо» к 90-летию Льва Яшина

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения знаменитого вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина. Московский клуб разметил в Youtube ролик, посвященный этой торжественной дате.

22 октября в 12:00 ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу Льва Яшина. В траурном мероприятии ожидается участие представителей действующих членов сборной России по футболу.

Яшин выступал в составе московского «Динамо» с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с «Динамо» Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место. В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч», на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Яшин умер в 1990 году в возрасте 60 лет.

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