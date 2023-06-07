«Родина» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд

«Родина» и «Пари НН» объявили стартовые составы перед первым стыковым матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Родина»: Айдаров, Юдинцев, Кризан, Плиев, Воропаев, Андреев, Ната, Фищенко, Гордюшенко, Калмыков, Тимошенко.

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Каккоев, Рыбчинский, Жигулев, Маига, Калинский, Стоцкий, Севикян, Сулейманов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.