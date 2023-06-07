Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии

Бывший администратор «Спартак» Александр Хаджи сообщил об успешном проведении операции ветерану «Спартака» Юрию Гаврилову.

«Операция прошла успешно. Юрий Васильевич в реанимации. Максимум два-три дня полежит», — сказал Хаджи «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака», Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие россйиские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.