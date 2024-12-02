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Сегодня, 17:49

Рахимов заявил, что не боится возможного ухода Даку зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку из команды в ближайшее трансферное окно.

«Даку молодец. Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды», — сказал Рахимов «СЭ».

Даку в этом сезоне провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Контракт 26 летнего албанца с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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