Рахимов заявил, что не боится возможного ухода Даку зимой

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку из команды в ближайшее трансферное окно.

«Даку молодец. Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды», — сказал Рахимов «СЭ».

Даку в этом сезоне провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Контракт 26 летнего албанца с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.