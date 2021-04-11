Боярский: «Зениту» нельзя было терять ни одного очка, а «Спартак» сегодня продует!»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Азмун молодец! Несмотря на то, что на него стали косо смотреть, он доказал, что остается одним из лучших голеадоров в нашей стране. Умница! Волевая победа, хоть и пропустили первыми, сыграли замечательно. Эти три очка были очень важны, нам нельзя отдавать ни одного балла, чтобы стать чемпионами. Надеюсь, так оно и будет. Посмотрим еще сегодня на вечерний матч. «Спартак» продует!» — сказал Боярский «СЭ».

Также Боярский рассказал, верил ли в победу «Зениту» после пропущенного гола.

«Да, я был убежден, что отыграемся. Конечно, настроение упало после пропущенного, но я надеялся, что все у нас получится. Немного беспорядочные замены пошли, а в конце вообще бессмысленные. Но тем не менее Семак молодец, не упустил победу», — добавил Боярский.

В следующем матче «Зенит» встретится в гостях с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 17 апреля в 19:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)