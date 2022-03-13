Чистяков: «Не буду говорить, что игра с «Крыльями Советов» худшая»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«К полю претензий нет, условия были одинаковыми. У нас не получались быстрые атаки, ребята молодые, хотели играть в быстрый футбол, — цитирует Чистякова «Чемпионат». — Игра не получилась ни у нас, ни у «Крыльев». Результат закономерен, не надо вешать нос, впереди вся битва, надо выиграть оставшиеся игры. Еще в первом тайме был стык, игрок попал мне в бедро, но я разбегался. А после перерыва понял, что больно бегать, а у соперника быстрые ребята впереди, много контратак.

Понял, что лучше попросить замену. Думаю, к матчу с «Арсеналом» смогу восстановиться: пару дней покоя, лед, и все будет в порядке. Мы не могли взломать оборону соперника, пытались по-всякому. У Дани (Кругового) хороший удар, попробовал, все получилось — молодец. Не буду говорить, что худшая игра, её надо пересмотреть. Но не лучшая точно, есть над чем работать. Ничья в таких условиях неплохой результат? Плохой, нужны только победы, мы боремся за чемпионство".