Дмитрий Рыбчинский считает, что «Локомотив» обыграет «Марсель»
19:34
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Марселя».
«Ожидания? Сегодня команда победит! Счет? Не знаю, посмотрим», — сказал Рыбчинский.
Матч «Локомотив» — «Марсель» начнется в 19.45 по московскому времени.
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