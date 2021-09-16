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Дмитрий Рыбчинский считает, что «Локомотив» обыграет «Марсель»

19:34
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Марселя».

«Ожидания? Сегодня команда победит! Счет? Не знаю, посмотрим», — сказал Рыбчинский.

Матч «Локомотив» — «Марсель» начнется в 19.45 по московскому времени.

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Артем Бухаев все материалы автора

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