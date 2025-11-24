В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Никите Симоняне

Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг России в Доме футбола в Цюрихе в память о Никите Симоняне, сообщает пресс-служба ФИФА.

Бывший форвард «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».