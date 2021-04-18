Олич: «ЦСКА начал играть только ближе к концу матча»
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал гостевое поражение от «Сочи» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).
«Знал, что здесь будет тяжело. «Сочи» хорошо играет дома, настраивали ребят на это. Игорь несколько раз спас команду, — отметил Олич после матча. — Начали играть только ближе к концу. После второго пропущенного гола тяжело было входить в игру. Играть упорно в атаке рискованно. Это очень опасно, несколько раз «Сочи» серьезно контратаковал, можно было пропустить и еще голов. В конце мы могли забивать, появлялись моменты. Но начало мы сыграли не очень хорошо, второй тайм начали тоже не очень удачно. «Сочи» сильнее хотел победить сегодня.
Что касается еврокубков, то у нас осталось еще 4 игры до конца. Все возможно. Мы знали, что будет трудно. Будем готовиться к следующей игре. Сегодня мы не были на нужном уровне для победы.
Один тренер не может сразу все поменять. У нас много работы впереди. Я верю в эту команду, у нас хорошие футболисты. Надо извлечь уроки из этого поражения».
«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах, ЦСКА идет пятым с 46 очками.
(Сергей Федоров)
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