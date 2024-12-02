Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:05

Полузащитник «Крыльев» Дмитриев: «Заявления губернатора Федорищева? Мы стараемся не обращать на это внимание»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в интервью «СЭ» после победы над «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ рассказал о реакции команды на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

— Первый тайм мы отыграли неплохо, но, к сожалению, пропустили быстрый гол, — начал Дмитриев. — Наконец-то получилось реализовать свои моменты — до этого мы могли много создавать, но не забивать. А сейчас получилось реализовать. Во втором тайме, к сожалению, уже опустились низко, играли в обороне.

— Сложно было абстрагироваться от мыслей по поводу происходящей ситуации вокруг «Крыльев»?

— Мы стараемся не обращать на это внимание и играть в футбол, доказывать игрой.

— Перед игрой Игорь Витальевич [Осинькин] говорил что-то особое по этому поводу?

— Мы были сфокусированы только на игре.

— Как оценишь турнирное положение команды на данный момент?

— С каждой игрой мы прибавляем. Будем и дальше стараться побеждать в каждом матче, — сказал Дмитриев «СЭ».

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 7 декабря самарцы в гостях сыграют с «Ростовом».

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Дмитриев (футбол)
Читайте также
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Российский офицер рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Хуситы сообщили о нападении на эсминец и три судна США
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Угальде — о чемпионской гонке: «Мы постараемся обойти «Зенит. Сделаем все возможное»
РПЛ, расписание и результаты 17-го тура: «Ахмат» — «Динамо» и другие матчи
Угальде: «Счастлив, что начал забивать. Сейчас я доволен собой»
Бакаев: «Ничего бы не менял в своей карьере, даже если бы была возможность»
Угальде назвал трех главных оппонентов в бомбардирской гонке РПЛ
Глебов: «После матча с «Пари НН» Боселли извинился за фол»
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
«Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти, — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области
Осинькин ответил, как настраивал «Крылья Советов» на матч с «Зенитом» на фоне ситуации вокруг самарского клуба
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов», Сергеев оформил дубль
Садыгов — о коррупционном скандале: «Скорее всего, власти не разобрались, что там на самом деле»
Осинькин о коррупционном скандале: «Стараемся делать все, чтобы это не влияло на команду»
Добровинский: «Прямо слышу возмущение: «Все платят судьям взятки вовремя, а в Самаре в кредит. Еще и ждали, пока курс рубля упал!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Угальде назвал трех главных оппонентов в бомбардирской гонке РПЛ

Бакаев: «Ничего бы не менял в своей карьере, даже если бы была возможность»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости