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Сегодня, 08:10

Бакаев: «Ничего бы не менял в своей карьере, даже если бы была возможность»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, изменил бы ли он что-то в своей карьере.

«Переход в «Зенит» был ошибкой? В своей карьере я ничего бы не менял, даже если бы была возможность», — сказал Бакаев «СЭ».

28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды из «Зенита». В этом сезоне на его счету 6 голов в 17 матчах во всех турнирах.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
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Локомотив

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П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

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 6
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