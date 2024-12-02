Бакаев: «Ничего бы не менял в своей карьере, даже если бы была возможность»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, изменил бы ли он что-то в своей карьере.

«Переход в «Зенит» был ошибкой? В своей карьере я ничего бы не менял, даже если бы была возможность», — сказал Бакаев «СЭ».

28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды из «Зенита». В этом сезоне на его счету 6 голов в 17 матчах во всех турнирах.