Бакаев: «Ничего бы не менял в своей карьере, даже если бы была возможность»
Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, изменил бы ли он что-то в своей карьере.
«Переход в «Зенит» был ошибкой? В своей карьере я ничего бы не менял, даже если бы была возможность», — сказал Бакаев «СЭ».
28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды из «Зенита». В этом сезоне на его счету 6 голов в 17 матчах во всех турнирах.
Положение команд
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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