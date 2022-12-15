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Источник: полузащитник «Химок» Зуев может сменить гражданство и начать играть за сборную Казахстана

Мария Гусева
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Полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить гражданство и начать выступать за сборную Казахстана, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, впервые представители Казахстанской футбольной федерации вышли на игрока в 2016 году, а следующий диалог между сторонами прошел в 2021 году. Если полузащитник решит сменить гражданство, то сможет выступать за Казахстан в 2023 году.

26-летний Зуев перешел в «Химки» в июле 2022 года и провел за клуб 16 матчей. Ранее он выступал за «Рубин», «Ростов», «Спартак» и «Крылья Советов».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Александр Зуев
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