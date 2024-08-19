Педро считает, что игрокам «Зенита» не стоит обращать внимания на судейство

Вингер «Зенита» Педро прокомментировал судейство в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Это часть футбола. Нам не нужно обращать на это внимание, а быть сосредоточенными на игре», — сказал Педро «СЭ».

Матч «Химки» — «Зенит» судил главный арбитр Алексей Сухой.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «Химки» занимают 9-е место (5 очков).