«Крылья Советов» отыгрались со счета 1:3 и вырвали ничью в матче с «Пари НН»

«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеском матче на тренировочных сборах — 3:3.

Самарцы уступали со счетом 1:3 по ходу встречи, но сумели вырвать ничью. Игра проходила в формате трех таймов, последний из которых длился 30 минут.

По голу у нижегородцев забили Александр Кокшаров, Валерий Царукян и Никита Ермаков. У «Крыльев» отличились Амир Рахманович, Ульви Бабаев и Иван Бобер.

Товарищеский матч

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:3

Голы: Кокшаров, 7 (1:0), Царукян, 45 (2:0), Рахманович, 55 (2:1), Ермаков, 63 (3:1), Бабаев, 101 (3:2), Бобер, 102 (3:3)