Лещук — о возможности посетить американский футбол или бейсбол в США: «Мне хватает, что я за Овечкиным слежу»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о возможном посещении матчей по американскому футболу и бейсболу в США.

«Я ни разу не был ни на американском футболе, ни на бейсболе. Наверное, посмотрел бы, но какого-то огромного желания посетить Супербоул нет. Единственное, смотрю выступления артистов после Супербоула. Наверное, самое крутое выступление, когда были 50Cent, Eminem. Остальное — не прям вау. Мне хватает, что я за Овечкиным слежу, для меня это уже выше крыши», — приводит слова Лещука ТАСС.

В ночь на понедельник, 10 февраля состоится Супербоул — финальный матч Национальной футбольной лиги по американскому футболу, в котором встретятся «Канзас-Сити» и «Филадельфия».