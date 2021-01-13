Парфенов рассказал о планах «Арсенала» на сборах

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов в интервью клубной пресс-службе рассказал, какие задачи ставит перед командой на сборах.

«Необходимо привести ребят более-менее в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами. Это будет на втором сборе. Сейчас закладываем фундамент», — заявил Парфенов.

Тульская команда запланировала провести три сбора, первый из которых стартовал во вторник. 12 января команда отправилась в турецкий Белек, где проведет два контрольных матча, имена соперников пока неизвестны.

После первой части сезона «Арсенал» занимает 14-е место с 14 очками в активе.