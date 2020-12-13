Напомним, что престижная награда вручается пятый год подряд. В 2016-м первое место занял Федор Смолов, в 2017-м — Квинси Промес, в 2018-м и 2019-м — Артем Дзюба.

Учитываются выступления игрока за весь календарный 2020 год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.

В выборе лучшего футболиста года участвуют четыре категории выборщиков:

— 16 авторитетных тренеров

— 16 топ-менеджеров российского футбола

— 16 журналистов «СЭ» (в этих трех категориях голосующие называют свой топ-5)

— и болельщики, которые голосуют на нашем сайте.

Каждый голос важен — согласно системе распределения баллов, очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.

Редакция «СЭ» определила 10 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант «кто-то другой» и оставить свою версию в комментариях. Голосование продлится вплоть до завершения этой части сезона, после чего мы подведем итог. А после возобновления 2021 года — по традиции наградим победителя!