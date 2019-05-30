Отец Кварацхелии: "Пока никто не говорил о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом"

Бадри Кварацхелия, отец 18-летнего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии сообщил "СЭ", что московский клуб еще не заключил с его сыном полноценный контракт.

Вторую половину сезона 2018/19 Кварацхелия провел в "Локо" на правах аренды из грузинского "Рустави". 18-летний полузащитник сыграл за железнодорожников в 10 матчах и забил 1 мяч.

– Пока о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом" никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация, – сказал Бадри Кварацхелия. – Посмотрим, как будет дальше, захочет ли "Локо" оставить Хвичу. Если да – то дело уже за сыном.

Портал transfermarkt.de оценивает Кварацхелию в 500 тысяч евро. (Иван Торопцев)