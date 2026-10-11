Орлов: «Когда Глушенков заряжен, равных в РПЛ ему нет»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим футболистом чемпионата России, когда тот находится в оптимальном состоянии.

В субботу, 10 октября Глушенков сделал дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

—Как он бежал, как менял направление атак, как работал с мячом, как был вовлечен в игру! И все время мыслил на поле, пытался что-то придумать, обострить. Когда он заряжен, правильно настроен, равных в РПЛ ему нет.

Ранее Орлов заявил, что Глушенков заслуживает приглашения в европейский клуб.