Орлов: «По повтору кажется, что Тормена специально наступил на Лусиано»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:0).

— Следовало ли удалять Тормену за фол на Лусиано? Судья ограничился желтой карточкой. Думаю, на его решение повлияло то, что аргентинец сразу поднялся и пошел. А если бы он лежал, долго корчился от боли, возможно, Тормену и удалили бы. По повтору сложилось впечатление, что краснодарец умышленно наступил на зенитовца. Но это только по повтору. В принципе арбитр давал карточки по делу. Мантуан возмущался, но видно же, что он не успел сыграть в мяч и сбил соперника вблизи своей штрафной.

«Краснодар», пожалуй, наиграл на этот результат. С другой стороны, кто знает, как бы все закончилось, не ошибись так Каравев... И все-таки «быки» были агрессивнее, активнее. До перерыва явно превосходили гостей. В начале второго тайма подопечные Семака вроде бы и перехватили инициативу, но Вендел и Клаудиньо мало поработали на атаку. Мало!

«Краснодар» после 10 матчей набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.