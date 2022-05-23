Арбитр назначен на стык «Химок» после проверки на детекторе лжи. В России нет других судей?

Арбитр назначен на стык «Химок» после проверки на детекторе лжи

Определены бригады судей, которые будут работать в среду, 25 мая, на первых стыковых матчах.

На игру «СКА-Хабаровск» — «Химки» в качестве резервного отправится Павел Шадыханов. Именно этот рефери вместе с Алексеем Матюниным обслуживал встречу 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), завершившуюся скандалом и проверкой обоих судей на детекторе лжи.

Шадыханов как ВАР вмешался в действия Матюнина на 42-й минуте, после чего арбитр назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Это решение ЭСК признала ошибочным.

Тоже ошибочно был засчитан гол Резиуана Мирзова, когда Матюнин не зафиксировал фол игрока «Химок». Шадыханов не вмешался в действия коллеги.

Как известно, в отношении Матюнина проведена служебная проверка, и он был отстранен от судейства. А Шадыханов вернулся к работе.

Напомню, что в обязанности резервного входит не только поднимание табличек с указанием минут, добавленных к основному времени каждого из таймов. Кроме того, при необходимости он может заменить главного судью, если тот не сможет продолжить матч.

В целом бригада встречи «СКА-Хабаровск» — «Химки» выглядит так: судья Владимир Москалев, ассистенты Владимир Миневич, Алексей Воронцов, резервный Павел Шадыханов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Александр Колобаев.

На матч «Оренбург» — «Уфа» назначены: судья Владислав Безбородов, ассистенты Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков, резервный Алексей Амелин, ВАР Виталий Мешков, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гвардис.