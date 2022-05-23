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Судейство

Сегодня, 13:55

Арбитр назначен на стык «Химок» после проверки на детекторе лжи. В России нет других судей?

Арбитр назначен на стык «Химок» после проверки на детекторе лжи
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Определены бригады судей, которые будут работать в среду, 25 мая, на первых стыковых матчах.

На игру «СКА-Хабаровск» — «Химки» в качестве резервного отправится Павел Шадыханов. Именно этот рефери вместе с Алексеем Матюниным обслуживал встречу 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), завершившуюся скандалом и проверкой обоих судей на детекторе лжи.

Шадыханов как ВАР вмешался в действия Матюнина на 42-й минуте, после чего арбитр назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Это решение ЭСК признала ошибочным.
Тоже ошибочно был засчитан гол Резиуана Мирзова, когда Матюнин не зафиксировал фол игрока «Химок». Шадыханов не вмешался в действия коллеги.

Как известно, в отношении Матюнина проведена служебная проверка, и он был отстранен от судейства. А Шадыханов вернулся к работе.

Напомню, что в обязанности резервного входит не только поднимание табличек с указанием минут, добавленных к основному времени каждого из таймов. Кроме того, при необходимости он может заменить главного судью, если тот не сможет продолжить матч.

В целом бригада встречи «СКА-Хабаровск» — «Химки» выглядит так: судья Владимир Москалев, ассистенты Владимир Миневич, Алексей Воронцов, резервный Павел Шадыханов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Александр Колобаев.

На матч «Оренбург» — «Уфа» назначены: судья Владислав Безбородов, ассистенты Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков, резервный Алексей Амелин, ВАР Виталий Мешков, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гвардис.

Футбол
ФК Оренбург
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
ФК Химки
Алексей Матюнин
Павел Шадыханов
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
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24.07 20:00
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 1 : 0
25.07 17:30
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
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