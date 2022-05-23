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В «Рубине» рассказали, что будет с академией клуба

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не собирается закрывать академию.

«У нас одна из самых лучших академий высшей категории. Степанов — наш игрок. Он проиграл конкуренцию и ушел в Тулу. Что будет с академией после вылета в ФНЛ? На сегодня нет такого количества молодых игроков, которые бы могли у нас играть. Я хотел Уткина из «Краснодара», и у меня запросили 8 миллионов евро. Мы взяли Игнатьева за огромные деньги. Это не так просто — взять где-то молодых игроков. А своих готовых к этому уровню у нас нет. Поэтому мы выбрали стратегию по легионерам», — рассказал Сайманов.

Он подчеркнул, что академия продолжит готовить игроков, независимо от того, выступает команда в РПЛ или ФНЛ.

«Это серьезная работа, мы ведем ее. Надеюсь, что плоды будут. Даже в ФНЛ мы будем стремиться вернуться в РПЛ, и это будет преступлением, если мы не вернемся. И я верю, что мы вернемся в РПЛ, постучимся туда», — добавил он.

22-летний Степанов является воспитанником «Рубина». За клуб выступал с 2018 по 2022 год. Сезон-2021/22 футболист провел в «Арсенале».

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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