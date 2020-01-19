Олег Яровинский: «Игнатьев невероятно дерзкий, самоуверенный парень»

Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— По Игнатьеву была дискуссия? Или, как только возникла возможность, тут же все было ясно?

— Второй вариант. Вообще не дискутировали. Иван наделен потрясающим талантом. Когда есть возможность поработать с таким футболистом, это большая удача. Сразу включились в процесс.

— Но сумма серьезная — 7 миллионов евро за футболиста, которому было 20 лет. Да еще и с непростым характером.

— Все хорошие футболисты с непростыми характерами. Если у вас будет команда из добрых и покладистых ребят, то через год вы, скорее всего, окажетесь в ФНЛ, а через два — в ПФЛ. Все большие спортсмены — харизматичные личности, колючие, злые. То, что многие отмечают как минус Игнатьева, я считаю его большим плюсом. Он невероятно дерзкий, самоуверенный парень. Это потрясающее качество, я лично его за это очень ценю.

— Но есть спортивная злость, а есть нарушения режима. Говорят, Игнатьев замечен в последнем.

— Это бездоказательные разговоры, в которые я не верю. Ваня не заслуживает сплетен вокруг своей персоны. Он просто парень с характером. Именно такие играют в Лиге чемпионов. А потом, кто из нас не нарушал режим?

— Но мы не были профессиональными футболистами.

— Неважно. Уверяю вас, будь я футболистом, в 20 лет порой нарушал бы режим. (Константин Алексеев)

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко