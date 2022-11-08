Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 19:14

Романцев возглавил новый комитет ветеранов «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Совет директоров «Спартака» создал новый совет ветеранов. Олег Романцев был назначен его председателем, а Никита Симонян стал почетным президентом.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Романцева.

«Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу красно-белых, завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки», — добавил Симонян.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории московского клуба. Под его руководством «Спартак» становился чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка СССР и России, полуфиналистом Лиги чемпионов.

Симонян — лучший бомбардир красно-белых всех времен. С 1949 по 1959 год он забил 160 голов за «Спартак».

Источник: https://spartak.com/news/2022-11-08-nasha_rabota_obespechit_svyaz_pokoleniy_oleg_romantsev_vozglavil_novyy_komitet_veteranov_spartaka/
Никита Симонян
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов
В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА выпустил социальный ролик с призывом экономить электроэнергию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости