Романцев возглавил новый комитет ветеранов «Спартака»

Совет директоров «Спартака» создал новый совет ветеранов. Олег Романцев был назначен его председателем, а Никита Симонян стал почетным президентом.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Романцева.

«Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу красно-белых, завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки», — добавил Симонян.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории московского клуба. Под его руководством «Спартак» становился чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка СССР и России, полуфиналистом Лиги чемпионов.

Симонян — лучший бомбардир красно-белых всех времен. С 1949 по 1959 год он забил 160 голов за «Спартак».