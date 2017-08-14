Олег Романцев: "Не могли же Комбаров, Глушаков и Самедов за полтора месяца разучиться играть"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Денис Глушаков хорошо сыграл в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). По его словам, Глушаков, а также Кирилл Комбаров и Александр Самедов в скором времени выйдут на свой уровень.
– На этот раз Каррера с первых минут выпустил на поле Комбарова и Глушакова. Это означает, что он продолжает в них верить?
– А почему нет? Не могли же они с Самедовым за полтора месяца перерыва между чемпионатами разучиться играть. Да, обстоятельства помешали обоим начать сезон в оптимальном состоянии – и это ощущается. Но, повторю, все трое обязательно выйдут на свой уровень. По крайней мере, действия Глушакова на протяжении большей части встречи в этом убеждают. (Александр ЛЬВОВ)
Serenky25
Критик______Абсолютно согласен. Комбарову не место не только в сорной, но и в Спартаке. Уровень игры никакой. Глушаков резко снизил требования к себе и сдал. Он и в Локо так играл. И кстати он может брать только хорошей физикой и заряженностью т.к. техника и тактика у него средненькие...Самедов тоже среднего уровня игрок, тем более не молодой. В итоге мы имеем, то что имеем...А так как они "Лимитчики", то от этого никуда не деться...Но ужасно не это...Ужасны травмы игроков, на которых расчитывали, как на основных: Зобнин, Зе Луиш и Тимофеев (адекватная замена такому Глушакову). Даже два поражения от Зенита и ЦСКА это не страшно. Самое страшное, что кем теперь играть с середняками и в лиге чемпионов? Психованый Андриану тоже заставляет думать, что он опять подставит удалением...Вообщем Спартак очень напоминает Зенит 1984 г. на следующий сезон.
10:58 14 августа
Николай.Н
Platinum1991.... Полностью с вами согласен,но хочу добавить еще.Спартак,это не команда,игроки выходят на поле и решают каждый свои личные проблемы не болея за честь команды.Сравните с отношением игроков с других команд.ЦСКА играл как мог до последней минуты.Привожу пример Ростов.Команда обновилась на 80%,но уже показывает свой характер и сплоченность.А Спартак хваленый всеми СМИ и экспертами как команда НОЛЬ.Кто-то хочет в Европу уехать и рвет когти не обращая на других.Кто-то решает финансовые проблемы,а честь команды до одного мягкого места.Вот и выходит,что Спартак,точней нынешние игроки Спартака позорят историю клуба пользуясь его славой .Чемпионство Спартака просто дутое .Не помню в истории РФПЛ,чтоб действующий чемпион опускался ниже 5 места,а где сейчас Спартак?Плачет по нем ФНЛ как и случилось с Динамо.Насчет тренера. Каррера как стратег и тренер просто ноль.Он может только мотивировать на игру,но этого уже не достаточно.Считаю Аленичев намного сильней.Он вывел команду в ЕЛ ,он подготовил и собрал команду к чемпионскому сезону.А что сделал Каррера????? Видно по первым турам.Команда устала после одной игры с Локо в супер кубке .А Локо не устала,играла без проигрышов до шестого тура лидируя в чемпионате.Гоните Карреру пока не очутились в ФНЛ.
10:41 14 августа
dert
Могли, Олег Иванович! Могли, хотя, а разве они играли? их судьи за уши тащили!!!!
10:36 14 августа
Критик
Хоть и болею за Спартак, но должен признать, Комбаров сейчас один из худших, нет ни обострений, ни дриблинга, ни подач с фланга острых, Глушаков видно играл в игры престолов по поводу контракта и завистливо облизывается на Неймара, а Самедов обьективно физически сдал, каждый год не добавляет скорости. На замену еще куда ни шло, но это игроки не для основы уже.
08:55 14 августа
футбол>2018
Да они и не умели играть!!!
08:38 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Логично. Не мог же Олежка Рюманцев бросить бухать за 1.5 месяца ,тем более на рыбалке.
08:32 14 августа
SS-1525-Sergey
Так они и не умели, просто другие играли ещё хуже.
08:22 14 августа
баламошка
А когда Комбаров умел играть в футбол?
07:52 14 августа