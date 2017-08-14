Олег Романцев: "Не могли же Комбаров, Глушаков и Самедов за полтора месяца разучиться играть"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Денис Глушаков хорошо сыграл в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). По его словам, Глушаков, а также Кирилл Комбаров и Александр Самедов в скором времени выйдут на свой уровень.

– На этот раз Каррера с первых минут выпустил на поле Комбарова и Глушакова. Это означает, что он продолжает в них верить?

– А почему нет? Не могли же они с Самедовым за полтора месяца перерыва между чемпионатами разучиться играть. Да, обстоятельства помешали обоим начать сезон в оптимальном состоянии – и это ощущается. Но, повторю, все трое обязательно выйдут на свой уровень. По крайней мере, действия Глушакова на протяжении большей части встречи в этом убеждают. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева