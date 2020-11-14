Оформление FAN ID привяжут к сайтам госуслуг
Как стало известно «СЭ», планируется, что процедуру получения паспортов болельщиков, наличие которых станет обязательным для посещения матчей РПЛ начиная с сезона-2021/22, зрители смогут пройти на сайтах госуслуг.
Такой порядок, по мнению РПЛ и РФС, станет наиболее удобным для людей. Обе организации не хотят, чтобы оформление FAN ID шло с лишними бюрократическими проволочками. (Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.