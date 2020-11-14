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Оформление FAN ID привяжут к сайтам госуслуг

17:53
Болельщики «Спартака». Фото Степан Кратов.
Болельщики «Спартака». Фото Степан Кратов.

Как стало известно «СЭ», планируется, что процедуру получения паспортов болельщиков, наличие которых станет обязательным для посещения матчей РПЛ начиная с сезона-2021/22, зрители смогут пройти на сайтах госуслуг.

Такой порядок, по мнению РПЛ и РФС, станет наиболее удобным для людей. Обе организации не хотят, чтобы оформление FAN ID шло с лишними бюрократическими проволочками. (Вячеслав Короткин)

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