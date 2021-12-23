Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ньюкасл» может приобрести Азмуна

20:06
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Sky Sport.

По информации источника, в клубе рассчитывают на то, что Азмун усилит команду и поможет ей остаться в АПЛ.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 10 голов в 21 матче за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Лион» уже в январе.

Азмун был признан лучшим игроком 2021 года в России.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11678/12501556/newcastles-january-transfer-plans-analysed-ahead-of-premier-league-relegation-battle-reporter-notebook

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
В бундестаге раскритиковали слова главы МИД Германии о сертификации СП-2
3
10
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги