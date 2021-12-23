«Ньюкасл» может приобрести Азмуна
20:06
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Sky Sport.
По информации источника, в клубе рассчитывают на то, что Азмун усилит команду и поможет ей остаться в АПЛ.
Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 10 голов в 21 матче за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Лион» уже в январе.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11678/12501556/newcastles-january-transfer-plans-analysed-ahead-of-premier-league-relegation-battle-reporter-notebook
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