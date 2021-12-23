«Ньюкасл» может приобрести Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Sky Sport.

По информации источника, в клубе рассчитывают на то, что Азмун усилит команду и поможет ей остаться в АПЛ.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в нынешнем сезоне 26-летний иранец забил 10 голов в 21 матче за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Лион» уже в январе.

Азмун был признан лучшим игроком 2021 года в России.