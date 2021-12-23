Габулов сменит Анохина в должности гендиректора «Химок»
21:10
По информации «СЭ», бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сменит Сергея Анохина в должности генерального директора «Химок».
Анохин останется в наблюдательном совете подмосковного клуба.
В феврале 2020 года Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп». Позже клуб объединился с командой «Долгопрудный». В июле 2021 года Габулов покинул свой пост.
«Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 14 очков.
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