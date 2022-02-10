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«Возможно, я немного романтик». Тренер «Краснодара» — о своей игровой философии

Тренер «Краснодара» Фарке заявил, что в игровой философии он немного романтик
Гоша Чернов
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил принципы своего игрового стиля.

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— У РПЛ есть не очень приглядное прозвище — «автобус-лига». Вы точно не собираетесь делать из «Краснодара» очередной «автобус», но готовы ли вы к регулярной борьбе с такими командами?

— Это одна из сложнейших задач в современном футболе. Трудно создавать моменты в матчах с организованными и компактными командами, у которых низкая линия обороны и минимум пространства вокруг штрафной площади. Но что отличает хорошие команды от средних? Топ-клубы способны выманивать оппонентов из обороны, находить пространство и забивать мячи. Конечно, тут важны и тактические вещи, помогают и форварды с неординарным мышлением вроде Уве Зеелера. Иногда тебе нужно звонить в дверь очень долго, прежде чем ее откроют. В таких матчах нужно быть максимально сконцентрированным, терпеливым, не нервничать и делать то, что должен. Даже у сильнейших тренеров мира случаются проблемы в матчах с подобными командами.

Вспомните финал Лиги чемпионов-2012, когда «Челси» в матче с «Баварией» «запарковал автобус», но благодаря голу Дрогба со стандартного положения перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти. В любой игре мы можем столкнуться с таким, но, надеюсь, будем готовы.

— В целом романтика в футболе умирает? Вам не кажется, что зрелищных матчей все меньше, так как многие команды играют от обороны?

— Вы правы, но все-таки в топ-лигах часто побеждают атакующие команды — «Бавария» в бундеслиге, «Манчестер Сити» в АПЛ, «ПСЖ» во Франции. Они доминируют в своих чемпионатах, при этом у них отличная оборона. Думаю, для победы в крупном турнире команда должна действительно хорошо атаковать, а не только защищаться. Хочу заметить, что я сейчас не говорю о текущем сезоне РПЛ. Мы не на той позиции, чтобы позволять себе размышлять о титуле, будет нескромно говорить об этом. Но я хочу приблизить этот фантастический клуб к достижению чего-то экстраординарного.

— Считаете ли вы себя романтиком, учитывая ваши взгляды на футбол?

— Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. У меня лишь есть собственные принципы, ценности, стиль и вера в то, как должна играть моя команда. Но я понимаю, что футбол развивается, и если тактически ты не движешься вперед, то тебе нечего делать на топ-уровне. Если вы хотите назвать меня романтиком, то я соглашусь с вами — возможно, я действительно немного романтик. Но я точно не наивен — я хочу выигрывать матчи, это главная цель.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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