«Возможно, я немного романтик». Тренер «Краснодара» — о своей игровой философии
Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил принципы своего игрового стиля.
— У РПЛ есть не очень приглядное прозвище — «автобус-лига». Вы точно не собираетесь делать из «Краснодара» очередной «автобус», но готовы ли вы к регулярной борьбе с такими командами?
— Это одна из сложнейших задач в современном футболе. Трудно создавать моменты в матчах с организованными и компактными командами, у которых низкая линия обороны и минимум пространства вокруг штрафной площади. Но что отличает хорошие команды от средних? Топ-клубы способны выманивать оппонентов из обороны, находить пространство и забивать мячи. Конечно, тут важны и тактические вещи, помогают и форварды с неординарным мышлением вроде Уве Зеелера. Иногда тебе нужно звонить в дверь очень долго, прежде чем ее откроют. В таких матчах нужно быть максимально сконцентрированным, терпеливым, не нервничать и делать то, что должен. Даже у сильнейших тренеров мира случаются проблемы в матчах с подобными командами.
Вспомните финал Лиги чемпионов-2012, когда «Челси» в матче с «Баварией» «запарковал автобус», но благодаря голу Дрогба со стандартного положения перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти. В любой игре мы можем столкнуться с таким, но, надеюсь, будем готовы.
— В целом романтика в футболе умирает? Вам не кажется, что зрелищных матчей все меньше, так как многие команды играют от обороны?
— Вы правы, но все-таки в топ-лигах часто побеждают атакующие команды — «Бавария» в бундеслиге, «Манчестер Сити» в АПЛ, «ПСЖ» во Франции. Они доминируют в своих чемпионатах, при этом у них отличная оборона. Думаю, для победы в крупном турнире команда должна действительно хорошо атаковать, а не только защищаться. Хочу заметить, что я сейчас не говорю о текущем сезоне РПЛ. Мы не на той позиции, чтобы позволять себе размышлять о титуле, будет нескромно говорить об этом. Но я хочу приблизить этот фантастический клуб к достижению чего-то экстраординарного.
— Считаете ли вы себя романтиком, учитывая ваши взгляды на футбол?
— Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. У меня лишь есть собственные принципы, ценности, стиль и вера в то, как должна играть моя команда. Но я понимаю, что футбол развивается, и если тактически ты не движешься вперед, то тебе нечего делать на топ-уровне. Если вы хотите назвать меня романтиком, то я соглашусь с вами — возможно, я действительно немного романтик. Но я точно не наивен — я хочу выигрывать матчи, это главная цель.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7