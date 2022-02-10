Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил принципы своего игрового стиля.

— У РПЛ есть не очень приглядное прозвище — «автобус-лига». Вы точно не собираетесь делать из «Краснодара» очередной «автобус», но готовы ли вы к регулярной борьбе с такими командами?

— Это одна из сложнейших задач в современном футболе. Трудно создавать моменты в матчах с организованными и компактными командами, у которых низкая линия обороны и минимум пространства вокруг штрафной площади. Но что отличает хорошие команды от средних? Топ-клубы способны выманивать оппонентов из обороны, находить пространство и забивать мячи. Конечно, тут важны и тактические вещи, помогают и форварды с неординарным мышлением вроде Уве Зеелера. Иногда тебе нужно звонить в дверь очень долго, прежде чем ее откроют. В таких матчах нужно быть максимально сконцентрированным, терпеливым, не нервничать и делать то, что должен. Даже у сильнейших тренеров мира случаются проблемы в матчах с подобными командами.

Вспомните финал Лиги чемпионов-2012, когда «Челси» в матче с «Баварией» «запарковал автобус», но благодаря голу Дрогба со стандартного положения перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти. В любой игре мы можем столкнуться с таким, но, надеюсь, будем готовы.

— В целом романтика в футболе умирает? Вам не кажется, что зрелищных матчей все меньше, так как многие команды играют от обороны?

— Вы правы, но все-таки в топ-лигах часто побеждают атакующие команды — «Бавария» в бундеслиге, «Манчестер Сити» в АПЛ, «ПСЖ» во Франции. Они доминируют в своих чемпионатах, при этом у них отличная оборона. Думаю, для победы в крупном турнире команда должна действительно хорошо атаковать, а не только защищаться. Хочу заметить, что я сейчас не говорю о текущем сезоне РПЛ. Мы не на той позиции, чтобы позволять себе размышлять о титуле, будет нескромно говорить об этом. Но я хочу приблизить этот фантастический клуб к достижению чего-то экстраординарного.

— Считаете ли вы себя романтиком, учитывая ваши взгляды на футбол?

— Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. У меня лишь есть собственные принципы, ценности, стиль и вера в то, как должна играть моя команда. Но я понимаю, что футбол развивается, и если тактически ты не движешься вперед, то тебе нечего делать на топ-уровне. Если вы хотите назвать меня романтиком, то я соглашусь с вами — возможно, я действительно немного романтик. Но я точно не наивен — я хочу выигрывать матчи, это главная цель.