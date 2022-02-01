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Сегодня, 16:10

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко». Мартинс — о переходе в «Спартак»

Полузащитник Кристофер Мартинс прокомментировал переход в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Спасибо за теплый прием. Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — это большой российский клуб с серьезными амбициями, с желанием добиться успеха в Европе.

Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала.

Я не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы вместе наслаждались игрой.

Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Все прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь.

Здорово, что «Спартак» еще продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти еще дальше», — сказал Мартинс клубному каналу.

31 января «Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LSxFGaTXcMg
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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