Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Спасибо за теплый прием. Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — это большой российский клуб с серьезными амбициями, с желанием добиться успеха в Европе.

Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала.

Я не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы вместе наслаждались игрой.

Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Все прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь.

Здорово, что «Спартак» еще продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти еще дальше», — сказал Мартинс клубному каналу.

31 января «Янг Бойз» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Московский клуб взял в аренду с правом выкупа люксембургского опорника.