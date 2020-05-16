Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам и пообещал ответить на их вопросы после 31 мая.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы» — написал Семин в Instagram, добавив фан-арт с подписью «No Semin — no party».