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«No Semin — no party». Юрий Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

19:30
Арт, посвещенный Юрию Семину. Фото Instagram
Арт, посвещенный Юрию Семину. Фото Instagram
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам и пообещал ответить на их вопросы после 31 мая.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы» — написал Семин в Instagram, добавив фан-арт с подписью «No Semin — no party».

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