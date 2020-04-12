Николай Трубач: «Чемпионство «Зенита» будет выглядеть не столь ярко»

Известный артист и болельщик «Спартака» Николай Трубач рассказал, чего ждет от команды на финише сезона. Москвичи после 22 туров занимают восьмое место в турнирной таблице.

- Главный тренер Доменико Тедеско обещал побеждать в каждой игре, — цитирует Трубача «Московский комсомолец». — Надеюсь, свое обещание он сдержит. На какие-то турнирные достижения, учитывая положение красно-белых в турнирной таблице, вряд ли можно рассчитывать. «Спартаку» надо придерживаться знаменитого принципа, согласно которому может быть проиграно все, кроме чести.

Сезон для «Спартака» уже сейчас можно признать провальным. Была провалена предсезонная подготовка, по ходу первенства в команде и тренерском штабе произошли серьезные изменения. Можно сказать, что поменяли коней даже не на переправе, а на скаку. Зато теперь оставшиеся матчи по сути можно рассматривать как подготовку к следующему первенству, и в этом вижу хорошую возможность для красно-белых. Очевидно, что перерыв между окончанием этого чемпионата и началом следующего будет символическим. Пока остальные будут рубиться на финише, Тедеско может планомерно готовиться, не боясь рисковать и экспериментировать.

— Чего ждете от концовки чемпионата в целом?

— Во-первых, он в принципе должен быть доигран. Было бы несправедливо просто поставить точку в первенстве. Команды старались, бились за какие-то привилегии, которые положены за занятые места. С «Зенитом» все понятно — он первое место не упустит. Но питерцам тоже не позавидуешь. Теперь их чемпионство в рваном и непонятном сезоне будет выглядеть не столь ярко, как могло бы, а праздновать завоевание титул сине-бело-голубым, возможно, придется при пустых трибунах.

А как быть с тем же «Ростовом» или «Краснодаром», которые могли бы улучшить свое турнирное положение, ведь для них шаг на ступеньку-другую в таблице может означать попадание в Лигу чемпионов.