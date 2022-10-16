Нгамале ответил на вопрос о возможности получить российское гражданство

Камерунский полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства.

«Получить российское гражданство? Я правда не хочу говорить об этом. Я сфокусирован на футболе. И не думаю о другом. В будущем? Я не знаю», — сказал Нгамале «СЭ».

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» Малком и Клаудиньо занимаются оформлением российского гражданства.